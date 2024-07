Nieuwe voorzitter rvb Rode Kruis Ziekenhuis

Vieleers volgt daarmee de huidige voorzitter Peter van Barneveld op. Van Barneveld blijft betrokken bij het RKZ als adviseur van de raad van bestuur.

Nadine Vieleers

Vieleers startte elf jaar geleden als intensivist in het Rode Kruis Ziekenhuis en is op dit moment deel van het co-bestuur van het RKZ. Als bestuurder en als zorgprofessional heeft Nadine zich toegelegd op het bevorderen van kwaliteit en patiëntveiligheid. “Zo kunnen wij daadwerkelijk het verschil maken in de levens van onze patiënten en dat motiveert mij zowel in mijn functie als zorgverlener en als bestuurder.”

Toekomst

Ferd Grapperhaus, voorzitter van de rvc: “Nadine heeft vanuit het co-bestuur in het Rode Kruis Ziekenhuis al geruime tijd aan de bestuurstafel gezeten en is er klaar voor het roer over te nemen.”

De komende jaren zal het Rode Kruis Ziekenhuis de positieve ingeslagen weg voortzetten. De RKZ visie en strategie geeft de ruimte om te blijven werken aan een innovatieve, mensgerichte en financieel gezonde organisatie.