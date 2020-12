Nieuwe voorzitter rvb voor Meander-Prokino

Laumans heeft twaalf jaar ervaring in de zorg in zware, leidinggevende posities in zeer diverse en complexe zorgdomeinen, zo laat de organisatie weten. Daarbij heeft zij ervaring opgedaan aan zowel de care als cure kant, waaronder bij Cordaan en Erasmus MC. Sinds 2017 is zij bedrijfskundig manager bij het OLVG voor Interne geneeskunde, Geriatrie, Oncologisch Centrum Amsterdam, Orthopedie en Neurochirurgie.

Laumans zal samen met John van der Starre, interim bestuurslid, verantwoordelijkheid dragen voor het dagelijks bestuur van Stichting Meander-Prokino.