Nieuwste wachtlijsten: patiënt pas na twee maanden aan de beurt

Patiënten moeten gemiddeld ongeveer twee maanden wachten voordat ze in een ziekenhuis of zelfstandige kliniek worden behandeld. De specialismen met de langste wachttijden zijn: maag-darm-lever, oogheelkunde, urologie en reumatologie. Verreweg de langste wachtlijsten gelden voor transgenderzorg: pas na gemiddeld vijf maanden kan het eerste consult plaatsvinden.

Dat blijkt uit een overzicht dat de ziekenhuizen hebben gegeven als gevolg van een nieuwe landelijke regel sinds 1 augustus. De data zijn verzameld door de NZa, samen met de Nederlandse Patiëntenfederatie. Vanaf vandaag meldt ZorgkaartNederland die wachttijden.

Elke twee weken moeten de ziekenhuizen hun gegevens actualiseren. “Dit geeft een nauwkeuriger beeld van de werkelijke wachttijden”, aldus de zorgautoriteit: “Dat is essentieel om de toegankelijkheid van de planbare zorg te monitoren.”

Maag-darm-lever

Uit het overzicht blijkt dat een patiënt gemiddeld 72 dagen moeten wachten voordat hij op consult kan bij een maag-darm-lever-arts. Maar het kan nog maanden duren voordat hij wordt behandeld. Zo moet hij bij een eventueel nader onderzoek (bijvoorbeeld een colonscopie) gemiddeld 38 dagen extra wachten, plus nog eens 43 dagen als een bepaalde chirurgische ingreep nodig is. In bovenstaand geval loopt dat op tot 153 dagen, dat zijn 5 maanden.

Oogheelkunde

Hetzelfde geldt voor oogheelkunde. De gemiddelde wachttijd voor een consult is 51 dagen. Als onderzoek nodig is komt daar een wachttijd bij – ZorgkaartNederland heeft dit type wachttijdgegevens slechts deels beschikbaar gekregen. Wel is duidelijk dat de gemiddelde wachttijd voor een daadwerkelijke staaroperatie 61 dagen is.

Orthopedie

Ook voor orthopedische ingrepen zijn de wachttijden voor consult, diagnose en behandeling lang. De wachttijd voor een consult is slechts 20 dagen, maar als er een MRI nodig is kost dat 20 dagen extra en de behandeling daarna kan vaak pas na maanden plaatsvinden: voor een kijkoperatie van de knie moet een patiënt 45 dagen wachten, een vervanging van een heup kost 84 dagen extra en die voor een knie 102 dagen.

Andere specialismen

Voor de belangrijkste specialismen zijn de wachttijden voor een eerste consult 22 dagen (cardiologie), 14 dagen (chirurgie), 30 dagen (kindergeneeskunde), 34 dagen (urologie), 17 dagen (kno), 38 dagen (interne geneeskunde) en 35 dagen (gynaecologie).

Beperkt aantal gegevens

ZorgKaartNederland heeft een beperkt aantal gegevens over de wachtduur voor een diagnose. Voor een MRI- of CT-scan is dat wel bekend: gemiddeld twee à drie weken. Ook de wachttijden voor een behandeling zijn beperkt inzichtelijk: voor nog geen 50 ingrepen. Ziekenhuizen dienen van de NZa dit soort gegevens nauwkeuriger aan te leveren.

Wachttijden tot behandeling

Voor de wachttijden tot een behandeling die wèl bekend is, blijkt dat patiënten (na het wachten op het consult en een eventuele diagnose) gemiddeld 25 dagen moeten wachten voor een bypass- en 15 dagen voor een dotterbehandeling. De wachttijd voor een prostaatoperatie is gemiddeld 80 dagen, die voor een liesbreuk 71 dagen en een niersteenverwijdering 65 dagen.

Grote verschillen

Directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland Dianda Veldman is blij met deze informatie op ZorgkaartNederland: “Niet alleen omdat de wachttijden voor patiënten goed vindbaar zijn, maar ook zijn ze makkelijker te vergelijken.” Want de verschillen tussen zorgaanbieders zijn groot: patiënten kunnen – als ze iets verder willen reizen – voor hun consult of behandeling elders vele weken eerder worden geholpen, blijkt uit het overzicht.