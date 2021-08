ZorgkaartNederland bevat nu ook wachttijden van ziekenhuizen en klinieken

Op ZorgkaartNederland staan vanaf donderdag 12 augustus de wachttijden van alle ziekenhuizen en klinieken in Nederland. Door een nieuwe landelijke regeling over wachttijden die op 1 augustus in werking trad, zetten de Patiëntenfederatie en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de wachttijden op één plek bij elkaar.

Vergelijken

Deze centralisatie biedt patiënten de mogelijkheid om snel alle wachttijden van de ziekenhuizen en klinieken met elkaar te vergelijken. Dit meldt Patiëntenfederatie Nederland in een persbericht op de eigen website.

Wachttijden

In Nederland heb je zelf de keuze voor welke specialist je kiest. De duur van de wachttijden is vaak een belangrijke reden om voor een andere locatie te kiezen. “Met een duidelijk overzicht kunnen patiënten makkelijker hun weg vinden naar voor hun de best passende ziekenhuiszorg”, aldus Patiëntenfederatie Nederland.

Samenwerking

Directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie Dianda Veldman is blij met de verbetering: “Ik ben opgetogen over deze samenwerking met de NZa, niet alleen omdat de wachttijden voor patiënten goed vindbaar zijn, maar ook zijn ze makkelijker te vergelijken.”

NZa

Toezichthouder NZa is verantwoordelijk voor de publicatie van wachttijden. De NZa voerde behalve de publicatie op ZorgkaartNederland nog enkele verbeteringen door in de nieuwe regeling. Zo staat er elke twee weken nieuwe informatie op ZorgkaartNederland, zijn behandelingen beter inzichtelijk gemaakt en is de lijst van verrichtingen gewijzigd.

Kaljouw

Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de NZa, spreekt in een persbericht van de NZa haar waardering uit voor ieders inzet om actueel inzicht in wachttijden mogelijk te maken: “Actueel inzicht in wachttijden en goede zorgbemiddeling is voor patiënten ontzettend belangrijk. Wij bedanken de zorgaanbieders dan ook voor hun grote inzet om de wachttijden vaker aan te leveren. Samen met Patiëntenfederatie Nederland maken we via ZorgkaartNederland deze gegevens voor iedereen toegankelijk. Dat is een mooi en waardevol resultaat.”

Uitgesteld

Door de coronapandemie is veel zorg uitgesteld. Dit najaar starten de ziekenhuizen en klinieken met het ‘inhalen’ van deze zorg en informeren zij hun patiënten. Door de wachttijdeninformatie van de ziekenhuizen op ZorgkaartNederland, kunnen patiënten zien waar ze het snelst terecht kunnen. Ze kunnen hun zorgverzekeraars vragen om zorgbemiddeling en kijken of hun behandeling elders voor hen verzekerde zorg is.