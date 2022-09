Nij Smellinghe en ZuidOostZorg starten samen Stichting Soarchmakkers

Ziekenhuis Nij Smellinghe en zorg- en kennisorganisatie ZuidOostZorg hebben een gezamenlijke dochterstichting opgericht: Stichting Soarchmakkers. Die is bedoeld om de ouderenzorg in Zuidoost Fryslân te verbeteren en toegankelijk te houden.

Dat melden Nij Smellinghe en ZuidOostZorg op 1 september. De organisaties werken al langere tijd samen. Eerder dit jaar werd een nieuwe afdeling van ZuidOostZorg geopend in ziekenhuis Nij Smellinghe, de Afdeling Tijdelijke Opname Ouderen (ATOO). Hier kunnen mensen die geen ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben tijdelijk verblijven, zodat het juiste vervolg kan worden georganiseerd.

Samenwerking

Stichting Soarchmakkers heeft als doel om de inhoudelijke samenwerking te bevorderen en te kijken of en waar de beide organisaties elkaar kunnen versterken. Dat zal gebeuren in een aantal gezamenlijke projecten, zoals de ATOO en een project waarin zorg rond hartfalen naar de thuissituatie wordt gebracht. Volgens de bestuurders van beide organisaties staat het lerend aspect centraal in Stichting Soarchmakkers.