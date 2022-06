Nij Smellinghe zet app in voor zelfherstel na botbreuken

De SEH van Nij Smellinghe is gestart met de inzet van de Virtual Fracture Care (VFC)-app voor patiënten met ongecompliceerde botbreuken. Hiermee kunnen patiënten zelf oefeningen doen en werken aan hun herstel. Ze hoeven niet meer voor controle naar het ziekenhuis. Nij Smellinghe is het eerste Friese ziekenhuis dat deze dienstverlening aanbiedt aan haar patiënten.

Het Amsterdamse OLVG is in Nederland in 2019 gestart met Virtual Fracture Care. Daarna volgden landelijk meerdere ziekenhuizen. Sinds 1 juni 2022 doet Nij Smellinghe ook mee. Deze ziekenhuizen vormen een netwerk. Ze overleggen meerdere keren per jaar om de beste zorg te blijven bieden, werken allemaal volgens dezelfde werkwijze en gebruiken dezelfde protocollen.

Uitleg

Tijdens de behandeling brengt de SEH-verpleegkundige, in plaats van gips, een verband, brace of afneembare laars aan die de patiënt zelf kan verwijderen. De patiënt krijgt voor vertrek van de SEH duidelijke uitleg over het letsel en de VFC-app.

De Virtual Fracture Care app bevat informatie over twaalf typen letsels en er worden geen patiëntgegevens gevraagd of opgeslagen. Iedereen kan de app downloaden en gebruiken. Bij vragen kunnen Friese patiënten de Breuklijn bellen of via BeterDichtbij in contact komen met één van de gipsverbandmeesters van Nij Smellinghe.