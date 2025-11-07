Skipr

Nivel: Huisarts schrijft steeds vaker Ozempic voor

,

Steeds vaker schrijven huisartsen in Nederland Ozempic voor, meldt Nivel. Het aantal steeg van 0,8 personen met een voorschrift per 1000 volwassenen in 2019 naar 8,4 personen met een voorschrift per 1000 volwassenen in 2024.

Ozempic is de merknaam voor het middel semaglutide. In 2024 kregen verrweg de meeste mensen semaglutide voorgeschreven voor diabetes, namelijk in 97,1 procent van de gevallen. 2,4 procent procent van de patiënten kreeg semaglutide voor obesitas. Dit was hoger dan in 2023.

Semaglutide is een medicijn ontwikkeld voor de behandeling van diabetes type 2. Sinds oktober 2018 wordt het middel vergoed bij mensen waarbij de bloedsuikerspiegel onvoldoende gereguleerd is.

Afslankmiddel

Het middel kwam de afgelopen jaren veel in de media vanwege het off-label gebruik als afslankmiddel. Off-label voorschrijven is het gebruik van een geneesmiddel voor een andere aandoening dan waarvoor het officieel is goedgekeurd.

Inmiddels is semaglutide 2,4mg, onder merknaam Wegovy, geregistreerd voor obesitas en sinds oktober 2025 in Nederland op de markt.

