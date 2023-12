Nivel: kleine groep kwetsbaren vindt vitamine D te duur

Vitamine D wordt onder meer gebruikt voor de ondersteuning van het immuunsysteem, de spieren en de botten. Een tekort kan met name door te weinig zonlicht ontstaan.

De besparing ging 1 januari van dit jaar in. Volgens het Zorginstituut was dat een wijs besluit. “Bijna iedereen die vitamine D op recept krijgt, kan overstappen op vitaminen die te koop zijn bij onder meer de drogist. Daar zijn ze verkrijgbaar vanaf 7,30 per persoon per jaar. Door vitamine D uit het basispakket te halen, kunnen we 129 miljoen euro per jaar besteden aan zorg waarvoor het wél noodzakelijk is om deze te verzekeren”, stelde de organisatie vorig jaar.

Nivel deed onderzoek naar de gevolgen over het eerste halfjaar onder mensen met bijvoorbeeld een taalbarrière en/of een migratieachtergrond, met een laag opleidingsniveau en een lage sociaaleconomische status. Het instituut denkt dat het percentage van 5 nog iets kan oplopen doordat mensen nog oude voorraden opmaken, maar daarna geen nieuwe vitamine D meer aanschaffen. (ANP)