Nivel: patiënten nog steeds positief over bejegening huisarts

Net als in voorgaande jaren oordelen patiënten positief over de bejegening door de huisarts. Ruim acht op de tien patiënten vindt dat de huisarts hen altijd beleefd en respectvol behandelt. Ook geven steeds meer patiënten aan dat de huisarts hen altijd betrekt bij beslissingen over zorg en behandelingen. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

Patiënten zijn over het algemeen positief over de bejegening door hun huisarts. Bijna iedereen vindt dat de huisarts meestal of altijd voldoende tijd voor hen heeft (94 procent), zaken meestal of altijd op een begrijpelijke manier uitlegt (95 procent), hen meestal of altijd betrekt bij het nemen van beslissingen over zorg en behandelingen (93 procent), hen meestal of altijd de gelegenheid biedt om vragen te stellen (96 procent) en hen meestal of altijd beleefd en respectvol behandelt (97 procent).

Samen beslissen

Uit de data blijkt dat patiënten tussen 2016 en 2021 vaker worden betrokken bij beslissingen over zorg en behandelingen. Het percentage respondenten dat aangeeft dat de huisarts altijd voldoende tijd voor hen neemt, zaken altijd op een begrijpelijke manier uitlegt en hen altijd de gelegenheid biedt om vragen te stellen, is door de jaren heen op hetzelfde niveau gebleven.

De data zijn afkomstig uit vragenlijstonderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel, uitgevoerd over de jaren 2016 tot en met 2021. Jaarlijks meet het Nivel hoe patiënten de bejegening door hun huisarts ervaren.