Nivel: steeds meer zorgen om toekomst dokterspraktijk

Het aantal huisartsenpraktijken dat binnen een jaar een tekort aan dokters en doktersassistenten vreest, bedroeg vorig jaar 70 procent. Dat is 20 procent meer dan in 2018.

Dat meldt instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel. Tegelijk groeide het aantal huisartsenpraktijken dat geen patiënten kan aannemen in dezelfde periode van 48 naar 60 procent. De werkdruk wordt door 80 procent als hoog ervaren.

De conclusies zijn gebaseerd op de resultaten van een online vragenlijst die naar alle huisartsenpraktijken in Nederland werd gestuurd. Daarvan vulde 15 procent het formulier in. Zorgen om de bezetting door huisartsen zijn er in het hele land, die om doktersassistenten vooral in het midden des lands. (ANP)