Nog 20 plaatsen beschikbaar voor het BNR/Zorgvisie Nationaal Zorgdebat

Kabinet of geen kabinet: de zorg staat voor urgente keuzes en daar moeten we het over hebben.

Op dinsdag 10 juni as. organiseert Zorgvisie samen met BNR Nieuwsradio het Nationaal Zorgdebat. Een bijeenkomst waar vertegenwoordigers van de vier grote krachten – overheid, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, ondernemers – die in ons zorgstelsel aan het werk zijn met elkaar in de ring zullen staan in een debat, geleid door Nina van den Dungen (BNR) en Pierre de Winter (Zorgvisie).

Debaters zijn oud-minister Conny Helder (VVD), mevr. Carina Hilders (UMCU), mevr. Georgette Fijneman (Zilveren Kruis), dhr. Leonard Witkamp (oprichter Ksyos)

Na afloop van het debat is er voor het publiek kans om vragen te stellen aan de debaters. Het debat wordt afgesloten met een borrel.

Datum: Dinsdag 10 juni

Locatie: Dauphine, Amsterdam

Programma:

15.30-16.00 Inloop

16.00-17.20 Zorgdebat

17.20-18.00 Borrel en netwerken

Wilt u dit debat als toeschouwer bijwonen? Dat kan, er zijn nog 20 plaatsen beschikbaar.

Wilt u 1 (of 2) van die plaatsen? Stuur dan een email naar: jan.peterson@bsl.nl en schrijf dat u graag bij het Zorgdebat aanwezig wilt zijn. Wie het eerst komt die het eerst maalt. Heeft u een plaats, dan ontvangt u bericht van ons.