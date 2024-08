Nog een bewoner zorginstelling Arnemuiden overleden door brand

Door een brand afgelopen weekend in een zorginstelling in Arnemuiden (Zeeland) is nog een persoon overleden, meldt zorggroep ’s Heeren Loo waar de zorginstelling onder valt. Het gaat om een 57-jarige bewoner, die na brand was opgenomen in het ziekenhuis. Eerder was al bekend dat een 52-jarige bewoonster was overleden door de brand.