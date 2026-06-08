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Cliëntenraad ExpertCare opnieuw naar rechter om kindzorgvilla’s

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De cliëntenraad van zorgaanbieder ExpertCare stapt opnieuw naar de rechter om een voorgenomen sluiting te voorkomen van twee van de nog bestaande vier zorglocaties voor gehandicapte kinderen. Dat meldt de raad in een persbericht, na berichtgeving door het AD. De raad wil dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ingrijpt.

De directie van ExpertCare wil per 1 juli de locaties in Vleuten en Waalre sluiten, schrijft de raad. Voor een deel van de kinderen die daar behandeld worden, is nog geen andere plek gevonden. De raad noemt dit besluit “roekeloos en potentieel levensbedreigend”.

Volgens ExpertCare kunnen de kinderen naar de twee overgebleven locaties in Rijswijk en Wezep, maar dat betekent uren extra reistijd, aldus de oudervertegenwoordiging. “Dat brengt voor deze kwetsbare doelgroep en hun naasten medische en praktische bezwaren met zich mee”, schrijft de raad.

Minister Sterk

Volgens de raad kunnen minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg) en de inspectie als enigen het besluit van de directie stoppen. De vier zorgvilla’s zouden per eind maart al sluiten, maar een meerderheid van de Tweede Kamer vond dat de zorg moest blijven doorgaan. Minister Sterk meldde eind mei dat zorg beschikbaar zou blijven tot voor alle kinderen een passende plek was gevonden.

In reactie op de berichtgeving meldt Sterk dat ze ExpertCare en moederbedrijf B. Braun heeft “ontboden op het ministerie om te spreken over de zorgbemiddeling van kinderen en het proces rondom de voorgenomen clustering van locaties”. Woensdag volgt een gesprek op het ministerie. Ze heeft ook telefonisch gesproken met de cliëntenraad en zegt de zorgen te begrijpen en “hun signalen zeer serieus” te nemen. De CDA-minister vindt het belangrijk dat het zorgvuldig gebeurt als iets verandert en dat dit “passend” moet zijn voor de kinderen en hun ouders.

Het ANP heeft de inspectie en ExpertCare om een reactie gevraagd. In een brief van de inspectie aan de cliëntenraad zegt de inspectie spoedig met een antwoord te komen. (ANP)

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