Noodkreet Noord-Hollandse organisaties: onhoudbare situatie dreigt door zzp-wet

,

Het lukt de Prinsenstichting en de Hartekamp Groep niet om alle zzp’ers te vervangen voor vast personeel. Daarom roepen zij met twaalf zorgorganisaties de politiek op om maatregelen te treffen.

De Prinsenstichting en de Hartekamp Groep bieden (crisis)zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen met de meest complexe en intensieve zorgvraag. Hoewel de organisaties de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) steunen, vrezen zij dat de zorg in gevaar komt.

Onhoudbare situatie

“De afgelopen periode hebben wij in verschillende regio’s aanzienlijke stappen gezet om te voldoen aan de richtlijnen”, aldus de Prinsenstichting en de Hartekamp Groep. “In veel organisaties is het aandeel tijdelijke constructies sterk afgebouwd en zijn duurzame arbeidsrelaties versterkt. Maar dat lukt niet overal, met name niet voor de doelgroep met de meest complexe en intensieve zorgvragen.”

Volgend jaar kunnen organisaties die met schijnzelfstandigen werken een boete krijgen. De Prinsenstichting en Hartekamp Groep melden de omslag van zzp’ers naar vast personeel niet op tijd te kunnen maken. Daardoor verwachten zij een opnamestop te moeten handhaven. “De continuïteit en veiligheid van deze zorg staan al geruime tijd onder druk door tekorten op de arbeidsmarkt, maar de situatie dreigt op korte termijn onhoudbaar te worden”, aldus de organisaties.

Brandbrief

In een brandbrief roepen zij demissionair VWS-minister Jan Anthonie Bruijn, SZW-minister Mariëlle Paul en staatssecretaris Nicki Pouw-Verweij op tot maatwerk en een structurele oplossing. NH Nieuws meldt dat de brandbrief door twaalf zorgorganisaties in Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland wordt ondersteund.

