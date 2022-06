Noord-Holland Noord start proef met twee netwerkdossiers in ouderenzorg

Dat meldt de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) op zijn website. Het eerste netwerkdossier richt zich op het verslag van een proactief zorgplanningsgesprek in regio Purmerend. Dat dossier wordt geopend in de acute zorgketen en huisarts, wijkverpleging, ambulance en medisch specialisten krijgen toegang. Het tweede netwerkdossier ondersteunt de zorgverlening binnen het programma hospital@home. In dit programma, dat loopt in de regio Alkmaar, krijgen patiënten met hartfalen behandeling met plasmedicatie. Dat gebeurt thuis in plaats van in het ziekenhuis, met hulp van de verpleegkundig specialist en wijkverpleging onder supervisie van de cardioloog. Het netwerkdossier ondersteunt de samenwerking, van het behandelbeleid tot de toediening zelf.

Regioplatform

De proef wordt gecoördineerd door het Noord-Hollands regioplatform. Dat is een samenwerkingsverband van Omring, Zorgcirkel, Noordwest Ziekenhuisgroep en Dijklander Ziekenhuis. HINQ is de digitale zorgnetwerk coöperatie, en maakt uitwisseling mogelijk tussen de verschillende systemen van alle aangesloten zorgverleners, waaronder huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, ggz-instellingen en verpleeg-, en verzorgingshuizen en thuiszorg.