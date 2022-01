Noord-Hollandse huisartsen en verloskundigen starten regionale samenwerking

Huisartsen en verloskundigen in de regio Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland gaan nauwer samenwerken via een regionaal samenwerkingsprotocol. Voorheen werden individuele afspraken tussen praktijken gemaakt. Met de nieuwe werkwijze willen de partijen de samenwerking efficiënter organiseren, de geboortezorgketen structureel verbeteren en huisartsen ontlasten.

Tijdens de zwangerschap bellen verloskundigen en huisartsen veelvuldig heen en weer om de zorg rond de vrouw goed af te stemmen. “Naast dat dit aan beide kanten veel kostbare zorgtijd kost, komt het vaak voor dat de zorgverleners op dat moment niet bereikbaar is voor overleg”, aldus de samenwerkende partijen.

Wederzijds informeren

Daarom zijn de Noord-Hollandse huisartsen en verloskundigen met elkaar in gesprek gegaan hoe zij de zorg tijdens de zwangerschap beter kunnen organiseren. Dit heeft geleid tot regionale samenwerkingsafspraken waarin staat beschreven hoe huisarts en verloskundige elkaar op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen omtrent de zwangere. Het gaat onder andere om collegiale consultatie en elkaar informeren over relevante medische en psychosociale zaken, zoals de overdracht bij de start van de zwangerschap, medicatievoorschrift, laboratoriumuitslagen en het baringsverslag.

Huisarts ontlasten

In het opstellen van de samenwerkingsafspraken is ook gekeken hoe verloskundigen huisartsen en de huisartsenpost kunnen ontlasten. Een van de taken die de verloskundige zal overnemen, is het uitvoeren van een test bij het vermoeden van een urineweginfectie. Waar voorheen de huisarts deze test afnam, zal de verloskundige voortaan de test volgens de NHG-standaard uitvoeren, inclusief dipslide en verzending naar het laboratorium. Na vaststelling van een urineweginfecte vindt verdere behandeling plaats door de huisarts.

Ook voor de aanstaande moeder is het goed om bij vermoeden van een urineweginfectie met de verloskundige contact te hebben, omdat klachten van een blaasontsteking kunnen lijken op vroegtijdige weeën. “Door deze samenwerkingsafspraken kunnen wij meer tijd aan de zwangere besteden. De lijnen worden korter, waardoor afstemming over bijvoorbeeld medicatie of doorverwijzen soepeler verloopt”, vertelt Alwine Ages, verloskundige bij Partners in Verloskunde. “Bezoek door een zwangere aan de huisartsenpost is niet meer nodig als het gaat om het uitsluiten van een urineweginfectie. Het proces van deze samenwerkingsafspraken heeft ook gezorgd voor betere kennis van elkaars expertise waardoor de samenwerking verbetert.”

Partners

De afspraken zijn tot stand gekomen door een werkgroep van Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland, Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland en Eerstelijns Verloskundigen Organisatie Noordwest met ondersteuning van advies- en implementatiebureau Zorg Optimalisatie Noord-Holland.