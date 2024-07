NU’91: ‘Nieuwe zorgminister moet woorden in daden omzetten’

De nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Fleur Agema, moet de positie van verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland de komende jaren haar grootste prioriteit maken. Daarbij moet ze haar eerdere woorden in daden omzetten. Dat vindt NU’91, beroepsorganisatie voor de zorg.

De afgelopen jaren uitte de PVV-politica felle kritiek op het zorgbeleid van eerdere kabinetten en stelde knelpunten in de sector aan de kaak. Femke Merel van Kooten, voorzitter van NU’91: “Hopelijk krijgt de beroepsgroep met de benoeming van Agema eindelijk de aandacht die het verdient.”

Cruciale jaren

De komende jaren zijn cruciaal voor de zorgsector. De personeelstekorten lopen steeds verder op en de continuïteit van zorg komt steeds verder in het geding. Langetermijninvesteringen in de beroepsgroep zijn daarom geen luxe, maar noodzaak. Van Kooten: “In het hoofdlijnenakkoord zagen we gelukkig al dat de politiek heeft geluisterd naar onze aanbevelingen, zoals benoemd in ons pamflet Geef de zorg weer kleur. Denk hierbij aan de aanpak van agressie en geweld tegen zorgverleners, meer autonomie, loopbaanperspectief en goede arbeidsvoorwaarden. Toch zitten er nog veel haken en ogen aan de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord. Hoewel het op papier mooie ambities lijken, zijn veel van de voorgestelde maatregelen feitelijk verkapte bezuinigingen.”

In gesprek

NU’91 is benieuwd naar de verdere uitwerking van de plannen en gaat hierover graag met de nieuwe minister in gesprek. Van Kooten: “Hopelijk luistert minister Agema concreet naar wat verpleegkundigen en verzorgenden zélf nodig hebben om hun werk goed en prettig uit te voeren. Alleen door als beroepsgroep en politiek samen op te trekken, kunnen we de zorg toekomstbestendig maken en houden.”