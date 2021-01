NU’91: onjuiste volgorde vaccineren uiterst zorgelijk

De beroepsorganisatie spreekt van “een uiterst zorgelijke en onwenselijke situatie.” Vorige week werd bekend dat het niet meer mogelijk is om een afspraak te maken voor een vaccinatie. “Hierdoor kunnen momenteel niet alle zorgprofessionals uit de verpleeghuizen een afspraak inplannen voor het eerste vaccin. Tegelijkertijd hoorden wij de afgelopen dagen van leden dat in sommige organisaties ook medewerkers die niet direct in contact staan met de patiënt al wel zijn gevaccineerd”, aldus NU’91.

“Sommige werkgevers hebben de brief voor het vaccineren naar alle medewerkers gestuurd. We begrijpen dat de nood overal hoog is. Maar de afspraak is dat zorgpersoneel in de primaire zorg voorrang krijgt”, vervolgt de organisatie.

Afspraken nalopen

Nieuwsuur meldde maandag dat groepen die nog niet in aanmerking komen voor een coronavaccin zich al wel veelvuldig hebben aangemeld bij de GGD om gevaccineerd te worden. De komende tijd staan er nog veel afspraken ingepland. NU’91 wil dat deze afspraken worden nagelopen, zodat alleen de zorgprofessionals met direct patiëntencontact worden gevaccineerd. (ANP)