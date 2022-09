NU’91 steunt zorgakkoord niet

Beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU’91 steunt het voorgestelde zorgakkoord van het kabinet niet. Volgens NU’91 is er in het zogeheten Integraal Zorgakkoord (IZA) te weinig financiële ruimte om de lonen in de zorg te kunnen verhogen en wordt de werkdruk voor zorgprofessionals niet verlicht.

De organisatie zegt dat het duidelijk is dat er iets moet veranderen om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Maar NU’91 noemt het onacceptabel dat dat ten koste moet gaan van extra salaris voor verpleegkundigen en verzorgenden. “Zonder hen is er geen zorg mogelijk en dus ook geen omzet. We zullen nu moeten investeren in onze zorgprofessionals. Daarbij hoort een salaris dat past bij de zwaarte en verantwoordelijkheden van het vak”, aldus voorzitter Stella Salden.

Hoge werkdruk

Ook biedt het IZA volgens de beroepsorganisatie geen oplossing voor de hoge werkdruk. “Omdat de zorgvraag steeds stijgt, zal dat probleem alleen maar groter worden. Het akkoord wil meer taken verplaatsen naar de wijkzorg, maar die is nu al overbelast en kampt met grote tekorten aan personeel om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen”, aldus de voorzitter.

Verder noemt NU’91 het onacceptabel dat zijzelf en andere vakbonden niet zijn betrokken bij het concept voor het zorgakkoord zoals het er nu ligt.

Niet tekenen

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen V&VN liet maandagavond weten het zorgakkoord wel te steunen. De Landelijke Huisartsen Vereniging meldde diezelfde avond het akkoord juist niet te tekenen vanwege onvoldoende vertrouwen. Ook ActiZ, een van de grootste brancheorganisaties van de Nederlandse zorg, liet maandagavond weten het akkoord nu niet tekenen. (ANP)