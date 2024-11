NU’91 zet in op loonsverhoging en veiligheid bij nieuwe cao ziekenhuizen

De cao ziekenhuizen moet ingaan per 1 februari 2025. De vakbond stelt een looptijd voor van 1 jaar, tot 1 februari 2026.

Loonkloof overbruggen

NU’91 wil de inflatie van 2,8 procent compenseren en een arbeidsmarktkraptetoeslag van 2 procent voor iedereen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de loonkloof van werknemers in de zorg nog steeds aanwezig is. Voor de middengroepen van het functiewaarderingssysteem (FWG) is deze het grootst. Naast de inflatiecompensatie en arbeidsmarktkraptetoeslag wil de vakbond deze achterstand van 3,9 procent voor de medewerkers van FWG 35 tot en met 65 overbruggen.

Andere voorstellen op het gebied van het inkomen zijn onder andere een doorbetaling van 100 procent in het tweede ziektejaar en verbeteringen op het gebied van de onregelmatigheidstoeslag (ort), waaronder ort over het volledige uurloon.

En de vakbond stelt voor de vergoeding van reiskosten te verhogen van 0,16 cent naar 0,23 cent per kilometer, zonder maximering van het aantal kilometers per enkele reis. Ook de parkeerkosten die medewerkers moeten maken, worden vergoed.

Veiligheid

Naast salaris is veiligheid van zorgmedewerkers een belangrijk speerpunt van de onderhandelingen. De vakbond wijst op verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat agressie en grensoverschrijdend gedrag in de zorg meer regel dan uitzondering zijn. “Door meer in te zetten op preventieve maatregelen, betere ondersteuning en een cultuurverandering, kunnen we de veiligheid van zorgmedewerkers pas echt waarborgen”, schrijft NU’91.

NU’91 stelt onder andere voor dat er en klachtenregeling grensoverschrijdend gedrag komt. Om te voorkomen dat werknemers in hun persoonlijke levenssfeer worden geraakt, is het de keuze van de werknemer om persoonlijke gegevens al dan niet te delen.

En bij agressie-incidenten doet werkgever standaard aangifte namens de werknemer. Bij overige incidenten mag de werknemer de werkgever vragen om namens hem/haar de aangifte te doen. Ten slotte moet er een functionerende alarmknop zijn. Aanvullend wordt er navraag gedaan naar de behoefte aan fysieke beveiliging.

Werkomstandigheden

De vakbond heeft verschillende eisen als het gaat om roosters en de werk-privé balans. Zo is er volgens NU’91 veel onduidelijkheid rond het pauzebeleid. NU’91 wil dat als hoofduitgangspunt geldt dat er wettelijk en CAO-matig recht is op echte pauzes waarbij soms geconsigneerde pauzes kunnen worden opgelegd. Dat zijn pauzes waarbij medewerkers tijdens hun pauze bereikbaar zijn voor oproepen.

En er zijn meer voorstellen. Zo wil de vakbond dat omkleedtijd geldt als werktijd, dat het aantal roostervrije weekenden ten minste 26 weekenden is, naar rato van het dienstverband, dat er bij de verrekening van te veel ingeroosterde uren per kwartaal, werknemers de beslissende stem moeten hebben wat betreft uitbetalen of tijd voor tijd kunnen opnemen.

Verder moet de vergoedingsregeling voor consignatiedienst op gelijke hoogte komen met de vergoeding voor de bereikbaarheidsdienst en stelt de vakbond voor dat een medewerkers na het verrichten van een bereikbaarheidsdienst in de nacht recht heeft op ten minste 8 uur rust als de medewerker gevolg heeft gegeven aan een oproep.

Taboe doorbreken

NU’91 wil het taboe doorbreken op klachten door menstruatie, fertiliteit en menopauze. Wanneer medewerkers klachten ervaren door menstruatie, fertiliteit of menopauze die van invloed zijn op de inzetbaarheid op de werkvloer kan zij aan de werkgever een gesprek vragen over haar inzetbaarheid zodat de medewerker duurzaam inzetbaar blijft en verzuim voorkomen wordt.

Duurzame inzetbaarheid

Verder pleit NU’91 voor verbeteringen op het gebied van opleiden en ontwikkelen, verruiming van het generatiebeleid en aandacht voor duurzame inzetbaarheid.