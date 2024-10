Zorgbonden slepen ziekenhuizen voor de rechter om vergoeding bereikbaarheidsdiensten

Foto: © Udo Herrmann / CHROMORANGE / picture alliance

“Ziekenhuizen zetten deze diensten om in zogenoemde consignatie(diensten) en daar geldt een lagere vergoeding voor”, klagen FNV Zorg & Welzijn, CNV, NU’91 en FBZ. Overleg over de kwestie heeft niks opgeleverd, aldus het gezelschap.

Consignatiediensten en bereikbaarheidsdiensten

Een werknemer mag bij een consignatie(dienst) worden opgeroepen bij onvoorziene omstandigheden waarbij werk moet worden gedaan dat niet uitgesteld kan worden. Bij een bereikbaarheidsdienst kan iemand voor regulier werk worden opgetrommeld, waarvan vooraf niet duidelijk is wanneer het precies moet worden gedaan.

Volgens de bonden zijn er “steeds meer signalen van ziekenhuismedewerkers” dat ze ingeroosterd worden voor een consignatie(dienst), terwijl het om reguliere werkzaamheden gaat. “De hogere vergoeding voor de bereikbaarheidsdiensten is niet voor niets vastgelegd in de cao. Werknemers vinden met name bereikbaarheidsdiensten erg belastend, omdat je bijvoorbeeld binnen 20 of 30 minuten op de operatiekamer moet staan. Een eindje ontspannen fietsen of naar de sportwedstrijd van je zoon of dochter gaan zit er niet in. En heb je één auto? Dan dient helaas het programma van het gezin hierop te worden aangepast”, aldus vakbond FNV Zorg en Welzijn.

Niet alle ziekenhuizen maken zich er volgens een woordvoerder schuldig aan, maar met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen kwamen de bonden er niet uit. Daarom beginnen de bonden met gerechtelijke stappen tegen individuele ziekenhuizen. Welk hospitaal als eerste wordt aangepakt, is nog niet besloten. (Skipr/ANP)