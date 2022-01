NVZ stapt in BeterDichtbij

BeterDichtbij maakt digitale communicatie tussen patiënt en zorgverlener mogelijk via een eenvoudige, maar veilige mobiele applicatie. De NVZ ziet de dienst als een instrument voor het ziekenhuis van de toekomst. “Het past binnen de strategie die we met onze leden in 2020 hebben uitgezet”, zegt NVZ-voorzitter Ad Melkert op Zorgvisie. “Een strategie waarbij we pro-actief te werk willen gaan op de grote thema’s in de ziekenhuiszorg, of het nu gaat om samen beslissen, de juiste zorg op de juiste plek of digitalisering.”

Dubbele zorg

De samenwerking met de NVZ moet voorkomen dat buitenlandse partijen BeterDichtbij het gras voor de voeten wegmaaien. “In de landen om ons heen zie je de opkomst van commerciële dienstverleners die proberen te voldoen aan de toenemende verwachtingen van de consument. Je ziet dat dit niet leidt tot betere zorg, maar vooral tot dubbele zorg en luxe varianten van zorg”, zegt Godfried Bogaerts, de oprichter van BeterDichtbij.

Zeggenschap

Momenteel zijn 34 ziekenhuizen aangesloten bij BeterDichtbij. De samenwerking met de NVZ kan daar nog tientallen ziekenhuizen aan toevoegen. Deelname is voor de leden echter niet verplicht, benadrukt Melkert. Volgens Melkert zeiden de leden wel volmondig ja op de samenwerking. “Doorslaggevend was het feit dat ziekenhuizen in dit samenwerkingsverband in the lead zijn. Samen met de SAZ hebben we een meerderheidsbelang met de bijbehorende zeggenschap. Dat is belangrijk in een omgeving vol commerciële partijen waar je maar weinig invloed op hebt. Het stelt de ziekenhuizen bovendien in staat om met dit soort faciliteiten op schaal samen te werken in plaats van ieder voor zich te concurreren.”

Lees het hele interview met Ad Melkert en Godfried Bogaerts op Zorgvisie