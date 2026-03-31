Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

NVZ verdiept samenwerking met Z-CERT om cyberveiligheid te verbeteren

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft vrijdag een overeenkomst met Z-CERT getekend. Daarmee worden haar leden aangesloten bij het expertisecentrum voor cybersecurity in de zorg.

Door de aansluiting op de Z-CERT Academy worden ziekenhuizen en andere zorginstellingen voorzien van advies en dreigingsinformatie. Ook monitort Z-CERT netwerken op kwetsbaarheden of verdachte activiteiten.

Geopolitieke dreiging

“Het belang van veiligheid van onze systemen kan, zeker gelet op de geopolitieke situatie waarin we ons bevinden, niet genoeg worden benadrukt”, reageert NVZ-voorzitter Ad Melkert. “We zijn daarom blij om de samenwerking met Z-CERT te kunnen herbevestigen en te verdiepen in de komende tijd.” 

Met de komst van de Cyberbeveiligingswet (Cbw) krijgt Z-CERT dit jaar een wettelijke taak als Computer Security Incident Response Teams (CSIRT) voor de zorg. Dat bepaalt en begrenst het werk van de organisatie. “Met de Z-CERT Academy willen we de zorg betrouwbaar en weerbaar houden in een digitale wereld die continu verandert”, reageert Z-CERT-directeur Wim Hafkamp. “Dat doen we samen met alle zorgorganisaties. Ook als zij niet direct onder onze CSIRT-taak vallen.”

Reageer op dit artikel
Meer over:TechnologieZiekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Gerelateerd nieuws

1 apr 2026 OLVG belt met herkenbaar nummer
31 mrt 2026 Digitale assistent schrijft medisch verslag voor artsen en verpleegkundigen van Maasziekenhuis
27 mrt 2026 Bernhoven start met nieuw elektronisch patiëntendossier HiX
26 mrt 2026 Ziekenhuis Nij Smellinghe in 2027 volledig van het gas af dankzij innovatieve warmtebatterij

Reader Interactions

Reacties