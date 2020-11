NVZ wil permanent verbod op vuurwerk

Het tijdelijke verbod dat momenteel aan de orde is, is erop gericht om de zorg te ontlasten wegens de coronacrisis. De NVZ voert aan dat er sterke argumenten zijn om consumentenvuurwerk blijvend te verbieden. Afgelopen jaarwisseling raakten 1300 mensen gewond door legaal vuurwerk, het merendeel daarvan door siervuurwerk. Ook de smog die door vuurwerk ontstaat, zorgt volgens de vereniging voor problemen.

Miljoenen aan medische kosten

“Uiteraard is het voor iedereen belangrijk dat er dit jaar een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk is aangekondigd”, zegt NVZ-voorzitter Ad Melkert. “Dat helpt de werkdruk in deze Covid19-tijd enorm temperen. We kunnen onnodig vuurwerkletsel er eigenlijk ook niet bij hebben. Daarnaast gaat het elk jaar ook om miljoenen euro’s aan medische kosten die met zo’n verbod voorkomen worden.”