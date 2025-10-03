NVZD en Erasmus School of Health Policy & Management starten samenwerking

De NVZD, vereniging van bestuurders in de zorg, en Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) gaan samenwerken om promotieonderzoek te stimuleren naar governance en transformatie in de zorg.

De samenwerking is bedoeld voor zogenoemde buitenpromovendi: zorgbestuurders die onderzoek doen naast of na hun reguliere functie. Kandidaten worden begeleid door de wetenschappelijke staf van de sectie Health Care Governance van ESHPM en nemen deel aan een opleidingstraject dat wordt gefinancierd door de NVZD.

Wetenschappelijke kwaliteit

De onderzoeksvoorstellen moeten passen binnen de wetenschapsagenda van de NVZD, waarin onder meer de rol van bestuur in samenwerking, netwerkvorming en toezicht centraal staan. ESHPM bewaakt de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van de betreffende onderzoeken.

Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst start binnenkort de werving van buitenpromovendi en wordt een bijdrage geleverd aan de Academische Werkplaats Zorgbestuur.