NWO subsidieert start ADHD plaza

Een consortium van ADHD-experts en de ADHD-vereniging Impuls/Woortblind zijn het project ‘ADHD plaza’ gestart met financiering van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het doel van ADHD plaza is om kennis te verspreiden via scholen en om onderzoekers te ondersteunen.

Dat meldt GGZTotaal op 5 juli. ADHD plaza gaat op 1 november 2022 officieel van start. Het consortium is een nationaal netwerk van senior onderzoekers in het veld van ADHD, met een brede spreiding qua specifieke expertise maar ook qua spreiding over het land. De initiatiefnemers van ADHD plaza zijn Martine Hogeman en Jeanette Mostert. Zij willen wetenschappelijke kennis toegankelijker maken voor jongeren met ADHD en hun leeftijdgenoten. Daarnaast willen ze interactie faciliteren tussen wetenschappers en jongeren met en zonder ADHD en onderzoekers trainen in wetenschapscommunicatie.

De subsidie van NWO valt binnen de Nationale Wetenschapsagenda. Negen innovatieve projecten om wetenschap en samenleving dichter bij elkaar te brengen hebben een financiële toekenning gekregen. Het project vindt plaats met medewerking van de Nederlandse vereniging voor ADHD, dyslexie en dyscalculie, Impuls & Woortblind.