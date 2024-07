NWZ bespaart met uitzetten pc’s na werktijd net zoveel stroomgebruik als 27 huishoudens

In Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) bleven de vele computers in de nacht en het weekend aanstaan. Daarom zet het ziekenhuis de 2.000 computers voortaan buiten werktijd uit.

Het ICT-greenteam onderzocht hoe de vele pc’s die na werktijd aanstaan, op een duurzame manier kunnen worden beheerd. “Het resultaat is dat we pc’s op vaste tijdstippen automatisch aan en uit kunnen schakelen, waarbij we rekening houden met pc’s die om specifieke redenen aan moeten blijven”, aldus Marco Lagrand, programmamanager duurzaamheid bij NWZ.

Energiebesparing

Momenteel heeft Noordwest Ziekenhuisgroep zo’n 2.000 vaste computers. Het na werktijd uitschakelen van de pc’s levert een energiebesparing op van 65.000 Kwh per jaar. “Dat staat gelijk aan het jaarlijks stroomgebruik van zo’n 27 huishoudens”, aldus Lagrand. “Niet alleen duurzaam, maar ook een serieuze besparing. Duurzaamheid in de zorg is dus niet alleen verweven in onze medische afdelingen, maar ook in de ondersteunende.”