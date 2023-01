NZa adviseert meer samenwerking voor kwetsbare patiënten

NZa adviseert om de verantwoordelijkheid voor de multidisciplinaire samenwerking centraler te organiseren en afspraken onderling steviger te omschrijven. Dit zorgt ervoor dat de toegang tot zorg voor kwetsbare patiënten thuis geborgd wordt, aldus de zorgautoriteit. De bekostiging moet hier goed op aansluiten.

Vastleggen regioplannen

De stijgende zorgvraag en het personeelstekort vragen om een bredere kijk op zorg, meent de NZa: “De samenhang van de eerstelijnszorg is nu sterk afhankelijk van de manier waarop deze regionaal of lokaal is georganiseerd. Daarmee is deze zorg niet overal gelijk. Geen van de individuele aanbieders is nu verantwoordelijk voor een samenhangend zorgaanbod voor kwetsbare patiënten thuis. Deze vrijblijvendheid moet verdwijnen.”

De NZa verwacht van partijen dat zij op regionaal niveau tot een concreet plan komen om de zorg aan kwetsbare patiënten thuis beter te organiseren. In dit plan moet duidelijk omschreven worden hoe de knelpunten worden aangepakt en wie de verantwoordelijkheid heeft.

Aanvullende bekostiging

Om de samenwerking verder te stimuleren adviseert de NZa aanvullende bekostiging voor individuele aanbieders en op het niveau van samenwerkingsverbanden: “Alleen zo kan de toegang tot deze zorg overal gegarandeerd worden, ook in de toekomst.”