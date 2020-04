NZa brengt in kaart hoeveel patiënten wachten op zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de reguliere zorg coördineren die wordt uitgesteld door de opvang van coronapatiënten. Zo wil de toezichthouder bewerkstelligen dat patiënten niet slechter worden van het wachten op hun benodigde zorg. De NZa is begonnen met de eerste stappen om voor iedereen een plekje in het ziekenhuis en bij andere zorgorganisaties te vinden.

Dat heeft de toezichthouder vrijdagmiddag bekendgemaakt.

De NZa brengt in kaart hoeveel mensen wachten op reguliere zorg, wat voor behandeling ze nodig hebben en waar ze wonen. Dat doet de toezichthouder in samenwerking met ZorgDomein, zorgaanbieders en onderzoeksinstelling Gupta.

Met het Zorginstituut en medisch specialisten wordt de urgentie van de zorgvraag in kaart gebracht. Is het nodig dat patiënten binnen een week, een maand of een paar maanden aan de beurt komen?

De NZa heeft met vier ziekenhuizen al concrete afspraken gemaakt over het duiden van de opgehaalde data. Dat zijn het Rijnstate, het Isala, het Antioniusziekenhuis en het BovenIJ.

Eerst wordt gestart met de planbare ziekenhuiszorg, daarna volgen ook patiënten die wachten op zorg in de ggz, thuiszorg eerstelijnszorg en langdurige zorg.