NZa: geef tarieven cosmetische mondzorg vrij

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt dat het mogelijk is om de tarieven voor het plaatsen van facings en het uitwendig bleken van tanden en kiezen vrij te geven als experiment. Randvoorwaarde is wel dat de reguliere mondzorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit blijft.

Dat blijkt uit het advies van de NZa aan het ministerie van VWS, gepubliceerd op 29 augustus. De vrije tarieven geven patiënten en mondzorgprofessionals meer mogelijkheden voor het esthetisch verfraaien van het gebit. Maar dat mag geen risico’s geven voor de reguliere mondzorg. Die zouden kunnen ontstaan als tandartsen veel tijd gaan besteden aan cosmetische mondzorg – terwijl de arbeidsmarkt al krap is en de opleidingscapaciteit beperkt. Daar bovenop verwacht de NZa dat steeds meer ouderen een beroep gaan doen op mondzorg.

Experiment

De NZa analyseerde de gevolgen van het vrijgeven op verzoek van VWS, nadat er geluiden kwamen van mondzorgprofessionals en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) om extra tariefruimte te krijgen. Als de minister van VWS het NZa-advies opvolgt, zullen de vrije tarieven in eerste instantie tijdelijk zijn. “Tijdens het experiment zullen we nauwkeurig monitoren of wordt voldaan aan de gestelde randvoorwaarden”, aldus de zorgautoriteit.