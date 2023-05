NZa keurt overname huisartsenpraktijk door keten Co-Med goed

Co-Med heeft in de afgelopen jaren meerdere praktijken overgenomen in Noord-Holland en Noord-Brabant. De keten zegt zelf de toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg te willen bevorderen. De overgenomen praktijken maken meer gebruik van videobellen en andere digitale hulpmiddelen om zorg op afstand te bieden. Dat zou de huisarts ontlasten.

Klachten IGJ

De afgelopen tijd heeft de Inspectie Gezondheidszorg echter ook klachten binnengekregen over de praktijen van Co-Med, maar ook over andere commerciële partijen die zich op de huisartsenzorg hebben toegelegd. Opvallend genoeg gaan veel klachten over de slechte bereikbaarheid van de praktijken. Ook wordt de keten verweten uit commercieel oogmerk de huisartsenzorg uit te kleden.

Procedure gevolgd

Nu neemt Co-Med in Den Haag de locatie aan de Esperantostraat/Tripstraat over van Huisartsenpraktijk Keijzer. “Ons oordeel is dat de procedure goed is gevolgd”, schrijft de NZa hierover. “Tegelijkertijd werken we op dit moment ook intensief samen met de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op het gebied van de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg.”