NZa keurt overname Stichting PAMM goed

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de aanvraag van Eurofins goedgekeurd om de activiteiten van Stichting PAMM over te nemen. De procedure om tot deze concentratie te komen is volgens de zorgautoriteit correct gevolgd.

Eurofins Clinical Diagnostics Netherlands Holding B.V. is onderdeel van een internationaal concern dat in heel Nederland actief is op het gebied van medische diagnostiek. De Stichting PAMM Laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie is een centrum voor infectieziekten en pathologie in de regio Zuid-Oost Brabant en heeft circa 250 medewerkers.

Concentratie

De ondernemingsraad, de directie, de vakgroep pathologie en de raad van toezicht stemmen in met de concentratie. De toenmalige vakgroep microbiologie is het niet eens met de samenwerking. De directie en de raad van toezicht van PAMM hebben naar hun bezwaren geluisterd en hebben deze meegewogen in de besluitvorming.

“Ons oordeel is dat de procedure zorgvuldig is verlopen. Er zijn stappen gezet om tot een optimale personele bezetting te komen zodat de opdrachten van ziekenhuizen, huisartsen, GGD’s en zorginstellingen kunnen worden voortgezet”, aldus de NZa. “Op basis van deze toets kunnen we geen conclusies trekken over de effecten van de concentratie op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.”