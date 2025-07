NZa: Langdurige zorg houdt geld over in 2025

Het lijkt erop dat het budget voor de langdurige zorg dit jaar toereikend zal zijn. Mogelijk blijft er zelfs ruim 700 miljoen euro over. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit in een brief aan demissionair staatssecretaris Nicki Pouw-Verweij.

De NZa voorzag aan het begin van het jaar al dat er ruimte zou zitten in het budget voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Halverwege het jaar blijkt dat deze ruimte zelfs nog wat groter is.

Er zijn twee verschillende manieren gebruikt om te voorspellen hoeveel budget er nodig is. Op basis van deze voorspellingen verwacht de Zorgautoriteit dat er 710 miljoen of 736 miljoen euro niet volledig gebruikt zal worden. Dit is 1,8 procent en 1,9 procent van het totale beschikbare budget voor de langdurige zorg.

Groei indicaties

De NZa ziet een relatie met het afvlakken van de groei in het aantal indicaties voor langdurige zorg. “Begin 2025 is dit vooral zichtbaar in de verpleging en verzorging. Ook zien we dat het aantal wachtenden in de langdurige zorg daalt. Vooral in de verpleging en verzorging is de daling opvallend.”

Een voorbehoud maakt de Zorgautoriteit hier wel bij. “Het is namelijk nog niet duidelijk of, en in hoeverre, deze daling in de tweede helft van 2025 doorzet. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start een onderzoek naar deze ontwikkelingen in de verpleging en verzorging.”

Vooruitblik 2026

De voorspelling van de NZa gaat alleen over het budget van 2025. Hierin is geen rekening gehouden met de uitkomsten van de kostprijsonderzoeken in de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg en het onderzoek naar de normatieve huisvestingscomponent (nhc). De uitkomsten van deze onderzoeken leiden tot aanpassingen in beleidsregels vanaf 2026 en kunnen van invloed zijn op de ruimte in het budget vanaf 2026, aldus de Zorgautoriteit.