NZa: meer focus umc’s nodig op hoogcomplexe zorg

Dit is volgens de zorgautoriteit in lijn met de ambities van het coalitieakkoord 2021-2025 en de beweging naar passende zorg. De NZa onderzocht op verzoek van het ministerie van VWS welke zorg umc’s leveren. Die richten zich vooral op de complexe zorg, maar leveren daarnaast basiszorg zoals minder complexe diabeteszorg, oncologische zorg, zorg bij artrose, spoedeisende hulp en korte consulten.

Mogelijkheden

De NZa “ziet mogelijkheden” om meer basiszorg vanuit umc’s naar andere ziekenhuizen te plaatsen. Met NFU, NVZ, FMS, ZKN en ZN is afgestemd dat hier eerst verdiepend onderzoek door Zorginstituut Nederland voor nodig is. Ook zullen de mogelijkheden voor verplaatsing per regio verschillen. De NZa vraagt daarom aan zorgverzekeraars om per regio met zorgaanbieders afspraken te maken over de beweging naar passende (basis)zorg.

Dit is wat de zorgautoriteit betreft tweerichtingsverkeer: verplaatsing van basiszorg vanuit umc’s naar andere (algemene) ziekenhuizen én verplaatsing van hoogcomplexe zorg vanuit andere (algemene) ziekenhuizen naar umc’s. Een brede blik en regionale analyse zou ook passen bij het recente coalitieakkoord om met regiobeelden bij te dragen aan de beweging naar een meer passend zorglandschap, meent de NZa.