NZa: Nieuwe golf coronapatiënten heeft nog geen effect op kritieke planbare zorg

Kritieke planbare zorg is zorg die binnen zes weken geleverd moet worden om gezondheidsschade te voorkomen. Vier ziekenhuizen, omgerekend 8 procent, kunnen de kritieke planbare zorg slechts deels leveren.

Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor patiënten uitschrijven naar de ziekenhuizen en zelfstandige klinieken ligt net iets onder het verwachte niveau. In week 29 zijn er 108.300 verwijzingen uitgeschreven, 94 procent onder het niveau van wat we zonder corona zouden verwachten. Omgerekend gaat het om 13.000 minder verwijzingen dan we over deze periode zouden verwachten. Het is een daling van 4 procent ten opzichte van twee weken geleden.

De NZa merkt verder op dat het bij de inhaalzorg essentieel is dat ziekenhuizen het herstel van zorgprofessionals in het oog blijven houden. “Duidelijke informatie voor patiënten vanuit de zorgverzekeraars en zorgaanbieders over wat zij kunnen verwachten, is hierbij een randvoorwaarde”, aldus de toezichthouders.