NZa past feestdagen in ANW-tarief voor huisartsen aan

De NZa baseerde zich namelijk op de Algemene Termijnenwet. Hierin worden Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag niet als feestdagen beschouwd omdat ze altijd op zondag vallen. Dit was eerder nooit een probleem, maar met de nieuwe gedifferentieerde ANW-tarieven voor feestdagen komt dit opeens bovendrijven.

Attendering

Onder huisartsen ontstond even onrust over de onduidelijkheid met de aankomende paasdagen in aantocht. “We zijn blij dat we hier op geattendeerd zijn en hebben dit zo snel mogelijk aanpast naar de officiële feestdagen, zodat dit nu goed staat”, laat de NZa weten.