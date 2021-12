NZa roept fout rekenende orthodontisten en tandartsen tot de orde

Interessant voor u

Zuyderland leent 100 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) om het ziekenhuis en langdurige-zorgfaciliteiten te vernieuwen en te optimaliseren. Met het geld wordt onder meer de acute zorg over de twee hoofdlocaties van Zuyderland verdeeld, worden nieuwe laboratoria gebouwd in Sittard-Geleen en ondergaat de locatie Heerlen een renovatie.

Hersenonderzoeker Marie-José van Tol is benoemd tot de nieuwe voorzitter van het landelijke bestuur van De Jonge Akademie (DJA). Haar termijn begint in april 2022.

Nieuws

Martini doet proef met nieuwe maaltijden

Het Martini Ziekenhuis heeft in november op twee verpleegafdelingen een proef gedaan met een nieuw voedingsconcept voor patiënten. In het concept krijgen patiënten een keuzemenu voor zes eetmomenten per dag. De nieuwe maaltijden zijn bereid met extra energie en eiwitten om herstel na een behandeling of operatie te bevorderen.