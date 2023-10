NZa tikt aanbieders op de vingers over extra bijbetalingen

Het merendeel van deze meldingen ging over de voetzorg. Het blijkt dat er bij patiënten onduidelijkheid is over de eigen bijdrage die zij moeten betalen voor cosmetische voetzorg.

Voetzorg

Medisch pedicures mogen naast de verzekerde voetzorg ook cosmetische voetzorg leveren. Hiervoor mogen zij wel een eigen bijdrage vragen. Dit levert bij sommige cliënten vragen op over wat er nu wel en niet vergoed wordt. Medisch pedicures kunnen dit voorkomen door vooraf de patiënt duidelijk te informeren welk deel van de behandeling wordt vergoed vanuit de zorgverzekering en welk deel van de behandeling onder cosmetische voetzorg valt.

Fysiotherapeuten en ggz

Daarnaast ontving de NZa meldingen over fysiotherapeuten. Ook in de ongecontracteerde zorg binnen de ggz was sprake van eigen betalingen.

Extra bijbetalingen zijn verboden

Het extra in rekening brengen van al dan niet vrijwillige bijdrage is niet toegestaan. Het is aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om goede afspraken te maken over de vergoedingen van zorg die geleverd wordt. Als zij hier niet uitkomen is het niet de bedoeling dat de patiënt hiermee belast wordt.

NZa handhaaft

De NZa heeft zorgaanbieders over wie de meldingen binnenkwamen een brief gestuurd. Hierin staat wanneer aanbieders wel en geen extra bijdragen kunnen rekenen. In één geval heeft de NZa een zorgaanbieder gebeld omdat er nog onduidelijkheid was over de regels van bijbetalingen. Daarna zijn er geen nieuwe meldingen meer binnengekomen en is meer handhaving niet nodig geweest.