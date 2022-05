NZa uit zorgen om onverminderd lange wachttijden in ziekenhuizen

Ziekenhuizen schalen hun zorg steeds meer op, maar slagen er desondanks niet in om de wachttijden te verminderden. Het aantal mensen dat wacht op een behandeling in een ziekenhuis is in mei vergelijkbaar met het aantal in april. 43 procent van de ziekenhuizen levert de planbare zorg volledig, vergeleken met een maand geleden is dit een stijging van 7 procent. Het ziekteverzuim onder zorgprofessionals laat een lichte daling zien, maar is nog altijd hoog. Dit staat in de maandelijkse monitor Toegankelijkheid van de Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De NZa vindt de cijfers zorgelijk, omdat ondanks alle inspanningen in het zorgveld het maar niet lukt om de wachtlijsten te verkorten. Voor veel behandelingen ligt de Treeknorm, ofwel een redelijke wachttijd, rond de zes á zeven weken. Voor veel behandelingen overschrijden ziekenhuizen de Treeknormen. Veel patiënten lijken niet te weten dat zij de hulp van hun zorgverzekeraar kunnen inroepen om te kijken of er elders sneller plek is. Iedereen die langer wacht dan de Treeknorm, heeft recht op zorgbemiddeling.

Regionale verschillen

Per regio zijn er grote verschillen in wachttijden. Het aantal mensen dat wacht op zorg daalt bij sommige specialismen in sommige regio’s, terwijl het in andere juist stijgt. De NZa vindt het van groot belang dat ziekenhuizen met wachttijden boven de Treeknorm vaststellen hoe zij die wachttijden kunnen verkorten. Daarvoor moeten ze de samenwerking zoeken met andere ziekenhuizen en zelfstandige klinieken met kortere wachttijden.

Planbare zorg

Ziekenhuizen hebben de afgelopen weken de planbare zorg (U4/U5) verder opgeschaald. Een maand geleden gaf nog 64 procent van de ziekenhuizen aan de planbare zorg deels en 36 procent volledig te leveren. Nu geeft 57 procent van de ziekenhuizen aan deze zorg deels en 43 procent volledig te leveren. Deze opschaling is ook te zien in de afschaling van de OK’s. Die is verbeterd ten opzichte van vorige maand. Door het hoge ziekteverzuim zit er nog wel steeds druk op de hele keten.

Operaties met IC

Het aantal patiënten dat poliklinische zorg ontvangt ligt inmiddels op of boven het niveau van 2019. Maar niet alle klinische opnames en operaties gaan door. Het aantal operaties waar geen intensive care (IC) voor nodig is, ligt inmiddels boven het niveau van voor de coronapandemie. Maar de operaties waar wel een IC voor nodig is, ligt in ziekenhuizen nog steeds onder het niveau van 2019.

ZBC’s

De zelfstandige klinieken hebben de eerste maanden van dit jaar evenveel patiënten gezien als in 2021. Dit is een stijging van 30 procent vergeleken met 2019. Ook het aantal operaties dat is uitgevoerd in klinieken was ongeveer gelijk aan dat in 2021.

Kritiek planbare zorg

Op dit moment levert 91 procent van de ziekenhuizen de kritiek planbare zorg (U3) volgens eigen planning en 95 procent volledig binnen de norm van 6 weken. Dit is gelijk aan vorige maand. Er is nog een aantal ziekenhuizen dat niet binnen de norm van 6 weken levert. Dit leidt op dit moment niet tot knelpunten in de toegankelijkheid van de kritiek planbare zorg

Ziekteverzuim

Zorgbreed laat het ziekteverzuim een daling zien van 1,9 procent. Maar het is met gemiddelden tussen de 7,5 procent en 9,9 procent in de verschillende sectoren nog altijd hoog. In dezelfde periode in 2019 lag het verzuim tussen 5,3 en 6,9 procent. Ook het langdurig ziekteverzuim blijft hoog en daar ziet de NZa geen daling. De uitval van personeel vraagt nog steeds om een hoge mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen van zorgaanbieders.

Ggz

De wachttijden van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) laten voor het eerst een lichte daling zien, met name bij instellingen. Het aantal verwijzingen naar de ggz is al langere tijd hoger dan voorheen. Met name voor jongeren is dat get geval. Het ziekteverzuim onder zorgprofessionals is uitzonderlijk hoog. Om de toegankelijkheid van de ggz te verbeteren heeft de Stuurgroep Toegankelijkheid en Wachttijden ggz een ontwikkelagenda opgesteld.