NZa: Veel ziekenhuizen en klinieken leverden geen data aan over wachttijden

Een op de zes ziekenhuizen en de helft van de zelfstandige klinieken hebben de NZa geen gegevens geleverd over hun wachttijden. Dat zegt de zorgautoriteit na berekeningen op verzoek van Skipr. De ziekenhuizen en zbc’s waren wel verplicht die data uiterlijk 10 augustus te geven. Door het niet aanleveren kunnen patiënten nog niet zien hoe snel ze in deze ziekenhuizen terecht kunnen voor een consult, diagnose of behandeling.

Samen met Patiëntenfederatie Nederland heeft de NZa de wachttijden vorige week gepubliceerd op ZorgkaartNederland. Een woordvoerder van de NZa zegt dat twaalf van 76 ziekenhuizen nog niet hebben aangeleverd. Bovendien zijn niet alle gegevens van de ziekenhuizen die de cijfers wèl hebben gestuurd volledig.

UMC Amsterdam

Voor zover bekend zijn de ziekenhuizen die maandag nog geen data hadden gegeven aan de NZa onder meer: OLVG, Treant, VieCuri, Reinier de Graaf Gasthuis, Haga, HMC, UMC Amsterdam, Wilhelmina Ziekenhuis en Tjongerschans. Ook veel zelfstandige klinieken laten verstek gaan: ongeveer de helft van de zbc’s heeft op dit moment aangeleverd.

Deze week bellen

De NZa gaat deze week de ziekenhuizen bellen om te vragen wat het probleem is. “We hebben er begrip voor dat niet iedereen dit op orde heeft”, zegt een NZa-woordvoerder. “Instellingen moeten op grond van de nieuwe wachttijdenregeling een andere rekenmethode gebruiken. Ook moeten ze de gegevens op een andere manier aanleveren. Hierbij lopen ze tegen technische en administratieve problemen aan. Het ontslaat hen natuurlijk niet van de verplichting om aan te leveren. ”

De ziekenhuizen zijn de afgelopen maanden op verschillende manieren geïnformeerd over de regels. De eerste aanlevering moest op 10 augustus binnen zijn bij de NZa. Ziekenhuizen moeten de wachttijden voortaan elke twee weken actualiseren.

De NZa geeft de ziekenhuizen die in gebreke blijven geen boete of vermaning: “Dit neemt niet weg dat op termijn, als instellingen volharden in niet aanleveren, wel andere handhavingsinstrumenten kunnen worden ingezet.” De zorgautoriteit verwacht dat ziekenhuizen deze week alsnog de informatie verstrekken.

Twee maanden

Uit gegevens die wel binnen zijn, blijkt dat patiënten gemiddeld ongeveer twee maanden wachten voordat ze in een ziekenhuis of zelfstandige kliniek worden behandeld (na een consult en eventueel onderzoek). De specialismen met de langste wachttijden zijn: maag-darm-lever, oogheelkunde, urologie en reumatologie. Het overzicht van ZorgkaartNederland laat zien dat er voor vrijwel alle soorten behandelingen grote verschillen in wachttijden zijn tussen zorgaanbieders.

Dit zijn de ziekenhuizen met de langste en kortste wachttijden.