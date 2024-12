NZa: Zorg en verzekeraars zijn verder met contracten voor 2025

Bij de universitaire ziekenhuizen zijn tot nu toe wel minder contracten dan vorig jaar. Ongeveer zes op de tien universitair medische centra hebben contracten afgesloten met verzekeraars voor 2025, tegen negen op de tien vorig jaar.

De toezichthouder ziet dat verzekeraars zijn gestopt met het aanbieden van restitutiepolissen. Bij die vorm vergoedt de zorgverzekering alle behandelingen bij alle zorgverleners, ook als de verzekeraar geen contract met de instelling heeft. Zulke polissen zijn niet verplicht, maar doordat ze verdwijnen, hebben verzekerden minder te kiezen. Terwijl dat volgens de NZa wel belangrijk is. “Die druk vanuit overstappers is namelijk noodzakelijk om de zorgverzekeringsmarkt goed te laten werken. Wij zullen het overstapgedrag daarom blijven monitoren.”

Volgens de NZa zijn de premies de laatste jaren gestegen doordat de kosten van de zorg toenemen. De gemiddelde premie is volgend jaar ruim 157 euro per maand. In 2020 was dit zo’n 120 euro. Bij een maximaal vrijwillig eigen risico van 885 euro betalen mensen volgend jaar gemiddeld iets meer dan 141 euro in de maand. In 2020 waren die premies zo’n 100 euro. (ANP)