NZa: zorgaanbieders moeten patiënten meer informatie geven

NZa legt zorgaanbieders per 1 september strengere regels op voor transparantie. Door de extra informatie kan de consument een betere afweging maken met welke zorgverlener hij in zee gaat.

“Het moet voor mensen duidelijk zijn welke zorg wel of niet is verzekerd en daarmee wat de vergoeding van zorg is”, aldus de zorgautoriteit in de vernieuwde ‘Regeling transparantie zorgaanbieders’: “Voor het maken van een goede zorgkeuze is informatie van zowel de zorgverzekeraar als de zorgaanbieder onmisbaar.”

Voortaan moeten zorgaanbieders die geen contract hebben met een zorgverzekeraar, patiënten en cliënten vooraf actief en aantoonbaar informeren dat zij op het punt staan gebruik te maken van niet-gecontracteerde zorg en dat dit gevolgen heeft voor hun vergoeding. “Nog te vaak worden patiënten en cliënten geconfronteerd met onverwachte bijbetalingen voor ontvangen zorg,” stelt de NZa.

Informatie verstrekken aan patiënt

Actief houdt in dat de zorgaanbieder de informatie daadwerkelijk aan de patiënt verstrekt. Informatie waar de patiënt zelf naar moet zoeken, zoals een bericht op de website van de zorgaanbieder, is niet voldoende. Aan de eis wordt in elk geval voldaan als de informatie per post, e-mail of via het patiëntenportaal naar de patiënt gestuurd wordt, meldt de ‘Regeling transparantie zorgaanbieders’.

Bruikbare zorginformatie voor consumenten is dat informatie “relevant en actueel moet zijn, aansluiten op de vaardigheden van patiënt en bovendien juist, vindbaar en vergelijkbaar.” Zoals voor het publiceren van wachttijden. “Dit heeft eveneens tot gevolg dat het enkel vermelden van informatie op een website in bepaalde situaties niet voldoende is.”

Weloverwogen keuze maken

Voorbeelden van informatie die relevant is om een weloverwogen keuze te maken zijn onder meer: het informeren van de consument over het aantal benodigde consulten of over patiëntenstops door een omzetplafond. De zorgaanbieder moet “duidelijke en neutrale informatie” geven als hij een patiëntenstop afkondigt of doorverwijst naar een zorgverlener.

Als sprake is van betalingen voor aanvullende diensten die niet in de wet geregeld zijn, moeten zorgorganisaties dit tijdig kenbaar maken, inclusief de prijzen die ze een rekening willen brengen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de kosten van de kapper in een verzorgings- of verpleeghuis.