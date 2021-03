OLVG krijgt Verpleegkundig Stafbestuur

De OLVG-ziekenhuizen in Amsterdam krijgen een Verpleegkundig Stafbestuur (VSB). Dat maakt de ziekenhuisorganisatie vandaag bekend . Het VSB moet de verpleegkundigen in het ziekenhuis een bestuurlijke stem geven.

“Medisch specialisten zijn verenigd in een medisch staf bestuur en denken van daaruit mee over beleid en de koers van het ziekenhuis”, licht bestuurslid Roxanne Vernimmen toe. “De inbreng van onze verpleegkundigen is ook ongelofelijk belangrijk. Dat zien we tijdens de coronacrisis elke dag. En die inbreng is nu op deze manier formeel vastgelegd. Daar zijn we trots op.”

Voor verpleegkundigen betekent het tevens een nieuwe mogelijkheid om zich te ontwikkelen. “Dit is een prachtige ontwikkeling voor de verpleegkundige beroepsgroep”, zegt Sanne Hesp-Schutte, voorzitter van het Verpleegkundige Stafconvent (VSC). “Er liggen de komende jaren enorme kansen. Toename van complexiteit van zorg, veranderingen in onze verpleegkundige structuur, verscherpte aandacht voor kwaliteit en veiligheid. Het komt allemaal op ons af. Het is van groot belang dat verpleegkundigen zelf een stem hebben in deze veranderingen. Een plek aan de bestuurstafel helpt hier enorm bij.”

Verpleegkundigen in OLVG worden binnenkort uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor het bestuur, wat zal bestaan uit zes leden.