OLVG neemt maatregelen om financiële positie te verbeteren

Oorzaken zijn de grote personeelstekorten in combinatie met stijgende kosten zorgen. Het OLVG komt vandaag met verbetermaatregelen om daarmee haar financiële positie te verbeteren en toekomstbestendige zorg te garanderen. Het ziekenhuis zet in op het leveren van meer patiëntenzorg, efficiënter werken en besparen waar kan.

Vacaturestop

Vanaf vandaag is er een vacaturestop voor een aantal functies. Functies die nodig zijn om de zorg te blijven borgen zoals alle verpleegkundigen functies, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers worden hiervan uitgezonderd.

Concentratie

Door de grote tekorten aan personeel ondervindt het ziekenhuis problemen om de roosters op de twee OLVG hoofdlocaties in Oost en West rond te krijgen. OLVG concentreert daarom steeds vaker zorg op locatie Oost of op locatie West. Met als voorbeeld de geboortezorg, die zich nu concentreert op locatie Oost. Het ziekenhuis verwacht dat in de toekomst meer concentraties nodig zijn.

Daar zijn wel investeringen voor nodig aangezien de locaties hier nog niet op zijn ingericht. Investeringen in onder andere nieuw- en verbouw van locaties zijn daarvoor hard nodig met als doel de teams slim concentreren, roosters rond krijgen en de zorg beter maken.