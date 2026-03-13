Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

OM eist 8 jaar cel tegen zorgmedewerker voor misbruik dementerende ouderen

Tegen een 24-jarige zorgmedewerker uit het Belgische Hoogstraten is acht jaar gevangenisstraf geëist wegens de verkrachting en aanranding van drie dementerende ouderen.

Het Openbaar Ministerie (OM) vordert naast de celstraf een beroepsverbod van dertien jaar en een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel. Hiermee kan ook na de celstraf worden bekeken of een verdachte nog verder behandeld moet worden.

Eerste nachtdienst

De misdrijven vonden plaats in de nacht van 20 op 21 april 2024 in een zorginstelling in Breda, waar de verdachte als zzp’er zijn eerste nachtdienst draaide. De slachtoffers, twee vrouwen en een man in de leeftijd van 77 tot 90 jaar, meldden het misbruik de volgende ochtend bij een collega.

Het OM baseert de eis onder meer op DNA-sporen, waaronder spermaresten van de verdachte op een hoeslaken en onder de nagels van een slachtoffer. Daarnaast bleek uit zijn telefoon dat hij online zocht naar seks met demente vrouwen en bezat hij bijna dertienhonderd bestanden met kinderporno.

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte een “immens grove inbreuk” gemaakt op het veiligheidsgevoel van de bewoners. De man, die in aanloop naar de zitting wisselend verklaarde, bekende voor de rechtbank slechts gedeeltelijk de aanranding.

Reageer op dit artikel
Meer over:Ouderenzorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Gerelateerd nieuws

Reader Interactions

Reacties