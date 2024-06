OM eist celstraffen voor mishandelingen zorgboerderij Wedde

Eén van de officieren van justitie noemde het “schrikbarend” wat er op zorgboerderij Aurora Borealis gebeurde. Op de zorgboerderij woonden zeer kwetsbare bewoners die ernstig geestelijk en lichamelijk beperkt waren. De cliënten zouden zijn uitgescholden, bedreigd, vernederd en opgesloten en met geweld behandeld zijn.

Sadisme

De slachtoffers zouden onder andere in de sloot zijn gegooid, met hun hoofd in een wc-pot zijn geduwd en een hond zou pindakaas van een vastgebonden bewoner hebben afgelikt. “Dit was sadisme”, stelde de officier. Dit terwijl de doelgroep juist gebaat is bij “affectie en een structureel gevoel van veiligheid”, stelde zij.

De andere officier sprak van een “systematisch plan van mishandelingen” dat van kracht was op de zorgboerderij. Hij noemde het een “afschuwelijke ziekmakende hel.” Hij vindt het “schrijnend” dat de verdachten geen verantwoordelijkheid nemen voor hun daden. “Zij hebben enkel oog voor hun eigen problemen die ontstonden nadat de misstanden bekend werden.” Volgens het Openbaar Ministerie zijn beide verdachten in gelijke mate verantwoordelijk voor de feiten.

Vorig jaar kwamen de misstanden in de openbaarheid, via het SBS6-programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman. De zorgboerderij werd snel na het blootleggen van deze misstanden gesloten. (ANP)