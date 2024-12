OM: ‘Erasmusschutter’ Fouad L. praatte met denkbeeldige computer

‘Erasmusschutter’ Fouad L. sprak voor de schietpartijen in Rotterdam met een denkbeeldige computer in zijn hoofd. De geneeskundestudent voerde deze gesprekken sinds 2021, omdat hij zich eenzaam voelde na een gesprek met de examencommissie.

Met zijn denkbeeldige gesprekspartner onderhandelde hij vooraf over de schietpartijen waarvoor hij nu terechtstaat en het aantal slachtoffers dat hij wilde maken, vertelde hij tijdens zijn tweede verblijf in het Pieter Baan Centrum aan de psychiater en de psycholoog.

Dit kwam maandag naar voren tijdens een vijfde inleidende zitting in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Daar zei de officier van justitie dat L. in eerste instantie van plan was “om nog veel meer slachtoffers te maken, maar later heeft hij dat ‘afgezwakt’.”

Wraakgevoelens

De 33-jarige L. wordt verdacht van het doodschieten van zijn 39-jarige buurvrouw Marlous en haar 14-jarige dochter Romy aan het Heiman Dullaertplein in de wijk Delfshaven en de 43-jarige docent en huisarts Jurgen Damen in een collegezaal van het Erasmus MC, op 28 september vorig jaar.

L. had wraakgevoelens omdat hij geen diploma kreeg en voerde met de denkbeeldige computer “een innerlijke discussie over de vraag hoeveel mensen hij zou gaan vermoorden om zijn wraakgevoelens tevreden te stellen, en of daar ook kinderen bij zouden zitten”. De verdachte zou de computer op twaalfjarige leeftijd hebben bedacht na het zien van een animatieserie waarin een personage voorkwam met een computer in zijn hoofd.

Inhoudelijke behandeling

L. is voor het eerst aanwezig in de rechtbank, maar kwam nauwelijks aan het woord. Op een vraag van de rechtbankvoorzitter direct na zijn entree zei de verdachte alleen: “Ik hou niet van een volle zaal met veel mensen.” Hij steunde een verzoek van zijn advocaten om nader onderzoek naar zijn psyche, maar dat verzoek wees de rechtbank af.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak staat gepland van 27 tot en met 31 januari. (ANP)