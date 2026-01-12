OM heeft geen vertrouwen meer in rechters mondkapjeszaak

Het Openbaar Ministerie heeft geen vertrouwen meer in de rechters in de mondkapjeszaak. Dit heeft het OM maandag gezegd in de rechtbank in Rotterdam. Het OM vroeg de wrakingskamer van de rechtbank daarom de drie rechters te vervangen.

In de zaak staan Sywert van Lienden en zijn voormalige zakenpartners Camille van Gestel en Bernd Damme terecht voor oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen.

Aanleiding voor het wrakingsverzoek door het OM zijn opmerkingen van rechtbankvoorzitter Jacco Janssen over de werkwijze van de rechercheurs van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Die deden onderzoek naar de mondkapjesaffaire. Daarbij stuitten ze in de computers van Van Lienden op vertrouwelijke correspondentie met zijn advocaten. Die documenten mogen niet worden ingezien door FIOD-medewerkers en het Openbaar Ministerie.

‘Vooringenomenheid’

Janssen zei op een zitting van 3 december dat er “veel” verschoningsgerechtigd materiaal is gevonden in de laptops van Van Lienden. “Hiermee geeft de rechtbank blijk van vooringenomenheid”, aldus het OM. Ook noemde Janssen het in december “onhandig” dat de veertien rechercheurs zich niet kunnen herinneren welke zoektermen ze gebruikten tijdens hun onderzoek. Volgens het OM wordt hiermee de geloofwaardigheid van de FIOD-rechercheurs “op voorhand in twijfel getrokken”.

OM: geen reden tot twijfel

Het OM is juist van mening dat de rechercheurs “verwaarloosbaar” weinig geheime informatie hebben gezien en wijst naar percentages van een kwantitatieve analyse. Op de ene laptop zou 1,1 procent, namelijk 2946 van in totaal 264.754 bestanden, vertrouwelijk zijn. Op de andere laptop zou het gaan om 0,75 procent, namelijk 396 van in totaal 52.632 bestanden. Er is volgens het OM geen reden om te twijfelen aan de verslagen van de FIOD-rechercheurs, waarin ze stellen maar een enkele keer op vertrouwelijke correspondentie te zijn gestuit.

Protest van rechters

De drie gewraakte rechters waren zelf aanwezig bij de zitting van de wrakingskamer. Ze protesteerden tegen het betoog van het OM, omdat daar in hun visie meer argumenten voor hun vermeende vooringenomenheid werden opgevoerd dan in een eerdere schriftelijke ronde. Hier waren ze niet op voorbereid. Ze zeiden ook dat ze achter hun eigen woorden blijven staan.

De wrakingskamer doet op woensdag 28 januari schriftelijk uitspraak.(ANP)