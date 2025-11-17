Skipr

OM: 49 sterfgevallen hebben mogelijk link met Funcaps

,

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat mogelijk 49 mensen zijn overleden nadat ze medicijnen hadden gebruikt die besteld waren bij de website Funcaps. Dat bleek maandag tijdens een eerste zitting tegen twee verdachten, die de website zouden hebben gerund.

In 27 gevallen ziet het OM een samenhang. “Een topje van de ijsberg”, volgens justitie. Daarnaast heeft het onderzoeksteam achttien nieuwe overlijdens gevonden en kwamen er in het weekend nog vier gevallen bij. “Onder de overledenen waren jongvolwassenen en minderjarigen met een leven voor zich. Soms suïcidaal, soms op zoek naar een beter gevoel”, zei de officier.

Dodelijke middelen

Jord van W. (31) uit Ulestraten en Stefan P. (30) uit Valkenburg werden samen met een derde verdachte in augustus aangehouden. Zij worden verdacht van de illegale handel in medicijnen. De website is offline gehaald. De verdachten zouden onder meer middelen hebben verkocht tegen angst en ernstige slaapproblemen die uiterst verslavend zijn en bij een onjuiste dosering schadelijk of zelfs dodelijk kunnen zijn. Op de website werden de middelen aangeprezen als stoffen voor onderzoek en niet voor menselijke consumptie.

Volgens hun advocaat handelen de twee al jaren in “volledige openheid en transparantie” in dit soort middelen via deze website. Er werd juist altijd gewezen op de mogelijk schadelijke effecten van de goederen, stelt de raadsman. “Ze deden meer dan strikt genomen noodzakelijk was.” Het duo is eerder in België veroordeeld voor soortgelijke feiten.

In de cel

De twee verdachten blijven voorlopig in de cel, besloot de rechtbank in Zwolle. “De aandacht die er is en de verdenking, dat schokt de rechtsorde”, zei de voorzitter van de rechtbank. De volgende zitting staat gepland op 5 februari, dat is weer een inleidende zitting. Ook volgt volgens het Openbaar Ministerie op 12 maart een regiezitting.(ANP)

