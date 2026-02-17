OM ontvangt 118 aangiften na hack bij laboratorium

In het onderzoek naar het datalek bij laboratorium Clinical Diagnostics hebben 118 personen aangifte gedaan, meldt het Openbaar Ministerie. Het OM opende afgelopen zomer een strafrechtelijk onderzoek naar het datalek, waarbij persoonsgegevens van 855.000 mensen waren gestolen.

Het gehackte laboratorium Clinical Diagnostics was betrokken bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het lab werd onder druk gezet om een groot bedrag in cryptomunten te betalen, anders zouden de buitgemaakte gegevens worden verkocht.

Strafrechterlijk onderzoek naar Clinical Diagnostics

Het OM en de politie startten op eigen initiatief een strafrechtelijk onderzoek. Ze stellen dat het niet meer nodig is om aangifte te doen. Justitie meldt dat het onderzoek nog in volle gang is en spreekt van een proces van lange adem. Dit komt doordat daders van digitale criminaliteit in het buitenland kunnen zitten en daarvoor de medewerking van andere landen nodig is. Justitie doet geen uitspraken over de status van het onderzoek. “Als het tot een aanhouding en strafzaak komt, zal het OM beslissen wat er met de 118 aangiften gebeurt”, aldus het OM. (ANP)